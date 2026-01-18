Haberler

Endonezya'da Kayıp Uçağın Enkazı Bulundu

Endonezya'da Kayıp Uçağın Enkazı Bulundu
Güncelleme:
Endonezya'da, irtibatı kesilen 'ATR 42-500' tipi uçağın enkazı Güney Sulawesi'de dağlık bir bölgede tespit edildi. Uçakta bulunan 11 kişiye dair kayıtlara ulaşılıp ulaşılmadığına dair incelemeler devam ediyor.

ENDONEZYA'da 11 kişiyi taşıyan kayıp uçağın enkazının bulunduğu bildirildi.

Endonezya basını, dün irtibatı kesilen 'ATR 42-500' tipi uçağın enkazına, Güney Sulawesi eyaletindeki dağlık bölgede ulaşıldığını duyurdu. Sekizi mürettebat toplam 11 kişinin bulunduğu uçağın parçalarının, yoğun sisle kaplı Bulusaraung Dağı yamaçlarına dağılmış halde tespit edildiği aktarıldı.

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi (NTSC), kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
