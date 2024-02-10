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Biden kararnameyi imzaladı! ABD, askeri yardım gönderdikleri ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyecek

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ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden, bundan böyle ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini açıkladı. Biden'ın imzaladığı başkanlık kararnamesine göre bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek. İsrail gibi aktif çatışma içindeki ülkeler içinse bu süre 45 gün olarak belirlendi. Biden bu kararname öncesinde, İsrail'in Gazze'de "sınırı aştığını" söylemişti.

LİSTENİN BAŞINDA İSRAİL GELİYOR

ABD 100 ülkeye askeri yardımda bulunuyor. 1950'den bu yana en çok yardım alan ülkeler listesinin başında İsrail geliyor. ABD İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor.

DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE BİLGİ VERECEKLER

Kararnameye göre; ABD'den silah yardımı alan ülkelerin, çatışma durumunda sivillere ABD'nin göndereceği yardımların teslim edilmesine dair bir güvence vermesi de gerekecek. Bu ülkelerin düzenli bir şekilde Kongre ve Beyaz Saray'a bilgi vermesi gerekecek. Bu politikayı destekleyen senatörlerden Chris Van Hollen, Biden'ın böylece İsrail hükümetine daha fazla baskı uygulayabileceğini söyledi.

Biden kararnameyi imzaladı! ABD, askeri yardım gönderdikleri ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyecek

28 BİN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği operasyonun ardından İsrail'in karşı saldırılarında 28 bine yakın Filistinlinin öldürüldüğü aktarılıyor. Gazze'nin uydu görüntüleri, bölgedeki binaların en az yarısının hasar aldığını veya yıkıldığını gösteriyor. Gazze nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan 1,7 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı düşünülüyor.

Biden kararnameyi imzaladı! ABD, askeri yardım gönderdikleri ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyecek

İSRAİL'E REFAH UYARISI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine girmiş olan İsrail ordusunun kısa süre içinde en güneydeki Refah'a kadar ineceğini açıklamıştı. Gazze'nin nüfusunun yarısından fazlası, Mısır ile sınırda bulunan Refah'ta hayata tutunmaya çalışıyor. Bunun üzerine Beyaz Saray dün, Refah'ta bulunan mülteciler düşünülmeden yapılacak herhangi büyük bir operasyonu desteklemeyeceklerini belirtti. İsrail ordusu ise bu uyarıya rağmen Cuma sabahı Refah'a hava saldırısı düzenledi. Netanyahu Cuma günü İsrail ordusuna, bölgedeki "sivillerin tahliyesi ve Hamas'ın geriye kalan örgüt yapısının çökertilmesi" için iki aşamalı bir plan hazırlanması yönünde emir verdiğini duyurdu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (3)

Medem:

Günaydın:)) dünyaya Şirin görünme avutma bahane.

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Mark Kolçak:

Sanki "Kainat şans eseri var olmuşdur ve huzurluca hiçliğe dönmesi lazımdır" evraklarını imzalıyor gibi ? Acaba evraklar MANA ve Kainat tarafından ONAY alacakmı ? Acaba hiçliğe huzurluca ve sihirlice dönebilecekmiyiz ?

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Ali Tezel:

Zaten işgal etti filistin yokki. Tabiki yasayla israili koruyscak bundan sonra

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