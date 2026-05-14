Emine Erdoğan, Kazakistan'da Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın Açılışını Yaptı

EMİNE Erdoğan, Kazakistan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kazakistan'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın tarım üniversitelerinden biri olan Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova ve beraberindekilerle Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılış kurdelesini kesti.

Açılışa ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kazakistan ziyaretimiz kapsamında açılışını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin dost eli TİKA'nın destekleriyle, Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın, sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum. Bu anlamlı girişimin Türkiye ile Kazakistan arasındaki kardeşliği pekiştirmesini diliyor, projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum."

