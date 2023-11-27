Elon Musk, Starlink uydu birimlerinin İsrail ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösterebilmesi için İsrail İletişim Bakanlığı'nın onayına ihtiyaç olduğunu kabul etti. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Musk ile prensip anlaşması anlaşmasının ardından bu durumu doğruladı. Karhi, İsrail'in Hamas-IŞİD'e karşı savaştığı bir dönemde bu anlaşmanın hayati önem taşıdığını belirtti

Elon Musk: Starlink'in Gazze'de sadece Israil'in onayı ile faaliyete geçeceğini kabul etti

Musk, Starlink'in Gazze'de yalnızca İsrail'in onayıyla faaliyete geçeceğini kabul etti.

Bakan Shlomo Karhi, Elon Musk ile "prensip anlaşması" anlaşmasının ardından Pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, Starlink uydu birimlerinin yalnızca İletişim Bakanlığı'nın onayının ardından İsrail ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösterebileceğini söyledi.

Milyarderin savaş zamanı ziyareti öncesinde Tel Aviv'e inmesinin ardından Karhi, Musk'un sahibi olduğu X hakkında şunları yazdı: "İsrail Devleti Hamas-IŞİD'e karşı savaşırken, bu anlayış hayati önem taşıyor, daha iyi bir dünya arzulayan herkes için olduğu gibi." İsrail.

İsrail İletişim Bakanı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Elon Musk, liderliğimdeki İletişim Bakanlığı ile prensip anlaşmasına vardığınız için sizi tebrik ediyorum.

Bu önemli anlaşma sonucunda Starlink uydu birimleri, Gazze Şeridi de dahil olmak üzere yalnızca İsrail İletişim Bakanlığı'nın onayıyla İsrail'de çalıştırılabilecek.

İsrail Devleti Hamas'a - IŞİD'e karşı savaşırken, çocuklarımızın iyiliği için kötülüklerden ve antisemitizmden uzak, daha iyi bir dünya arzulayan herkes için olduğu gibi bu anlayış da hayati önem taşıyor.

İsrail'de geçireceğiniz süre boyunca, değerli bilgiler edinebileceğinizi ve bunun gelecekteki çabalarınız için bir sıçrama tahtası görevi göreceğini, aynı zamanda Yahudi halkıyla ilişkilerinizi ve tüm dünyayla paylaştığımız değerleri geliştireceğinizi umuyorum.

Sizi İsrail'e davet ediyorum.