Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Gazze'deki binlerce masum insan için skandal açıklamalar geldi. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Musk, "Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde İsraillileri hatta ABD'lileri öldürecekler" dedi.

"JAPONYA, ALMANYA GİBİ EĞİTİM SİSTEMLERİNİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Milyarder Elon Musk, Trump etkinliğinde konuştu. Gazze'deki masum insanları hedef alan Musk, "Bu insanlar ya öldürülmeli ya da hapsedilmeli, aksi halde tüm İsraillileri, hatta Amerikalıları bile öldürecekler. diyerek, "Gazze'de her çocuk nefretle yetişiyor. Bunu değiştirmeliyiz. Japonya ve Almanya'da yaptığımız gibi, eğitim sistemlerini değiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Musk aynı zamanda bu konuşmasını X hesabı üzerinden paylaştı.

LOS ANGELES'TA EVİ YANAN ÜNLÜ AKTÖRDEN DERS ALMADI

Öte yandan Gazzeliler için "Ateşkes yok, taviz yok, affetmek yok. Hepsini öldürün" diyen ünlü aktör James Woods'un Los Angeles'taki evi orman yangınlarında tamamen yanmış, Woods "Bir gün havuzda yüzüyorsun, ertesi gün hiçbir şeyin yok" diyerek göz yaşlarını tutamamıştı.

Musk'ın sözleri, ünlü aktör James Woods'dan ders almadığının bir göstergesi oldu.