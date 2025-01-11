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Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçisi Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Gazze'deki binlerce Filistinli sözleriyle gündeme oturdu. Musk, "Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde İsraillileri ve bizi öldürecekler. Japonya ve Almanya gibi eğitim sistemlerini değiştirmeliyiz" dedi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Gazze'deki binlerce masum insan için skandal açıklamalar geldi. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Musk, "Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde İsraillileri hatta ABD'lileri öldürecekler" dedi.

"JAPONYA, ALMANYA GİBİ EĞİTİM SİSTEMLERİNİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Milyarder Elon Musk, Trump etkinliğinde konuştu. Gazze'deki masum insanları hedef alan Musk, "Bu insanlar ya öldürülmeli ya da hapsedilmeli, aksi halde tüm İsraillileri, hatta Amerikalıları bile öldürecekler. diyerek, "Gazze'de her çocuk nefretle yetişiyor. Bunu değiştirmeliyiz. Japonya ve Almanya'da yaptığımız gibi, eğitim sistemlerini değiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Musk aynı zamanda bu konuşmasını X hesabı üzerinden paylaştı.

LOS ANGELES'TA EVİ YANAN ÜNLÜ AKTÖRDEN DERS ALMADI

Öte yandan Gazzeliler için "Ateşkes yok, taviz yok, affetmek yok. Hepsini öldürün" diyen ünlü aktör James Woods'un Los Angeles'taki evi orman yangınlarında tamamen yanmış, Woods "Bir gün havuzda yüzüyorsun, ertesi gün hiçbir şeyin yok" diyerek göz yaşlarını tutamamıştı.

Musk'ın sözleri, ünlü aktör James Woods'dan ders almadığının bir göstergesi oldu.

Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler
Kaynak: SonDakika.com / Burak Sancar - Dünya
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıEtna null:

Hayvani yönü ortaya çıktı zaten biraz insan olsaydı bu kadar zengin olmasına müsade etmezlerdi

Yorum Beğen366
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıATAKAN YILDIRIM:

seviyorum bu adamı

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme334
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

al sana bir domuz daha... senden öncekiler de aynısını söylemişlerdi... onlar şimdi toprak altında...

Yorum Beğen344
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıÜye:

hadi lan...

Yorum Beğen200
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAlper Furkan Tuna:

Demek ki içinde bir şeytanlık yatıyormuş. Vahşilik gaddarlık yatıyormuş.

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Recep’le defalarca görüştü bu, iyi kankalar, Recep öğretmiştir o lafları buna.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme61
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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

yaza tesla almayı düşünüyordum. daha önceden bu Filistinlilere destek açıklaması yapmıştı, hükümetin zoruyla İsrailli desteklediğini düşünüyordum. şu haberle buz gibi soğudum senden. bu saatten sonrada yarı fiyatına indirsen almayı düşünmem.

Yorum Beğen136
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Haber YorumlarıGenco:

Kurban olduğum Allah bu mahluklar için boşuna dememiş gözleri var görmezler kulakları var işitmezler beyinleri saman diye…

Yorum Beğen134
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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Çok yazık inşaallah doğru değildir bu haber gaddar olan gaddarca sonunu hazırlar

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıayh:

Yakin teslalari.

Yorum Beğen104
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Tüm 41 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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