Elon Musk, dünyanın en zengin ve en güçlü kişilerini ağırladığı 'anti-Joe Biden' yemeği düzenledi

Bu toplantı, iş adamı David Sacks ile birlikte Nisan ayında Hollywood Hills'deki Sacks'ın malikanesinde gerçekleştirildi ve ilk olarak Puck tarafından bildirildi. Yemekte, Demokratlara karşı nasıl fon toplanacağı konuşuldu.

Puck, bu toplantıyı "anti-Biden" olarak etiketledi, ancak bu toplantı özellikle eski başkan Donald Trump'ı desteklemek amacıyla yapılmadı. David Sacks, bir podcast'te Trump'ın 6 Ocak olayları nedeniyle ulusal düzeyde tekrar aday olmaktan "diskalifiye olduğunu" söyledi.

Katılımcılar arasında Peter Thiel, Rupert Murdoch, Michael Milken ve Travis Kalanick gibi isimler yer aldı. Yemekte göç meselesi önemli bir konu olarak ele alındı.

Dünyanın ikinci en zengin insanı olan Musk, son yıllarda siyasete giderek daha fazla ilgi göstermeye başladı ve sıklıkla dünya liderleriyle bir araya geliyor. Musk, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden politik görüşlerini sıkça paylaşıyor.

Musk, gelecek Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde henüz bir adayı desteklemediğini belirtti. 2020'de Biden'a oy verdiğini açıklayan Musk, Ocak ayında sosyal medyada "Bu sefer Biden için oy kullanacağımı sanmıyorum" dedi ve Biden'ın göç politikasını eleştirerek, İç Güvenlik Sekreteri Alejandro Mayorkas'ın azledilmesini istedi.

Musk ayrıca X platformunda sık sık "ifade özgürlüğü"nü savunuyor ve eski başkan Trump'ı eleştiriyor. Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından 2017'de Trump'ın başkanlık danışma konseylerindeki görevlerinden ayrıldı. Trump, 2022'de Musk'ı "sahtekâr" olarak nitelendirince, Musk, "Adamdan nefret etmiyorum, ama Trump'ın şapkasını çıkarıp gün batımına doğru yelken açma zamanı geldi," diye yanıt verdi.