Eli havada kalan Çin'in First Lady'si fena bozuldu

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesinde diplomatik bir an kameralara yansıdı. İran Cumhurbaşkanı, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi ile el sıkışmayı reddetti. Ardından İran Cumhurbaşkanı'nın eşi de Xi Jinping ile el sıkışmayı reddetti.

ŞAŞKIN BAKIŞLAR KAMERADA

O anlarda Çin'in First Lady'sinin yaşadığı şaşkınlık kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı bu anları tartışırken, görüntüler milyonlarca kez izlendi.