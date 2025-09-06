Haberler

Eli havada kalan Çin'in First Lady'si fena bozuldu

Eli havada kalan Çin'in First Lady'si fena bozuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eli havada kalan Çin'in First Lady'si fena bozuldu
Haber Videosu

Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde İran Cumhurbaşkanı, Çin'in First Lady'siyle el sıkışmayı reddetti. Ardından eşi de Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in elini sıkmadı. Çin'in First Lady'sinin şaşkın bakışları kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesinde diplomatik bir an kameralara yansıdı. İran Cumhurbaşkanı, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi ile el sıkışmayı reddetti. Ardından İran Cumhurbaşkanı'nın eşi de Xi Jinping ile el sıkışmayı reddetti.

ŞAŞKIN BAKIŞLAR KAMERADA

O anlarda Çin'in First Lady'sinin yaşadığı şaşkınlık kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı bu anları tartışırken, görüntüler milyonlarca kez izlendi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Görüntü Irak'tan değil Paris'ten! Barzani 'Kürtler için tarihi bir gün' dedi, Şivan Perwer coştu

Barzani "Kürtler için tarihi bir gün" dedi, Şivan Perwer coştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebrar'dan finalde gelecek rakibe gözdağı: Modumuzu yakaladık, yenemeyeceğimiz takım yok

Ebrar bildiğiniz gibi! Maç biter bitmez mikrofonu eline aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.