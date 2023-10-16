Elektrikli Tekerlekli Sandalyede Gizlenmiş 11 Kilogram Kokain Bulundu

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda yapılan gümrük kontrollerinde, bir tekerlekli sandalyenin yastıklarına gizlenmiş 11 kilogram kokain ele geçirildi. Kokainin değeri tahmini 1,5 milyon dolar olarak belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Gümrük yetkilileri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine karşı daha sıkı kontroller yapacaklarını açıkladı.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı yetkilileri, elektrikli bir tekerlekli sandalyenin yastıklarına gizlenmiş 11 kilogram kokain bulunduğunu söyledi.

Tahmini 1,5 milyon dolar değerindeki kokain, Cumartesi günü 51 yaşındaki bir adamın gümrükten geçtiği sırada bulundu.

Cumartesi günü Hollanda'ya bağlı Karayip adası Sint Maarten'den Paris aktarmalı Hong Kong'a uçan adam gözaltına alındı.

Zanlı, uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Gümrük yetkililerine göre iki parça bagajla seyahat eden şüphelinin bagajlarından bir tanesi tekerlekli sandalyesiydi.

Gümrük personelinin şüphelenmesi ve sandalyenin koltuk minderi ile sırtlığının yeniden dikildiğine dair kanıt bulması üzerine daha fazla inceleme yapılması talimatı verildi.

Hong Konglu olmayan ve hareket etmekte zorlanan adamın, yetkililere bir araba kiralama şirketinin müdürü olduğunu ve tekerlekli sandalyenin kendisine bir arkadaşı tarafından ödünç verildiğini söylediği bildirildi.

Gümrük yetkilileri bu olay üzerine uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleriyle mücadele etmek için "yüksek riskli bölgelerden" gelenlere yönelik daha fazla kontrol uygulayacaklarını söyledi.

Son istatistiklere göre, 2022 yılında gümrük kontrollerinde tehlikeli uyuşturucularla ilgili tespit edilen vaka sayısı, bir önceki yıl 906 iken 931'e ulaştı.

Geçen yıl uyuşturucularla ilgili suçlardan yaklaşık 178 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca bir havaalanında ilk defa tekerlekli sandalyede uyuşturucu bulunmuyor.

Kasım ayında New York'taki gümrük yetkilileri, bir kadının tekerlekli sandalyesinin tekerleklerinde bulunan 450 bin dolar değerindeki kokaine el koydu.

Eylül 2022'de İtalya'nın Milano kentinde ise elektrikli bir tekerlekli sandalyenin döşemesine doldurulmuş yaklaşık 1,6 milyon dolar değerinde kokain bulundu.