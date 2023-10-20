Elazığ'da Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Elazığ'da Filistin'de hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı. İzzetpaşa Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına Vali Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, parti il başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'de hayatını kaybedenler için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Elazığ'da Filistin'de hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı. İzzetpaşa Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına Vali Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, parti il başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ