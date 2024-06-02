Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem bildirdi. Saat 11.53'te kaydedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedildi.
Ege Denizi'nde saat 11.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedilen deprem kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir durum aktarılmadı.
İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ
Afad'ın, derinliğini 7 kilometre olarak ölçtüğü sarsıntı İzmir ve çevresinde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi.