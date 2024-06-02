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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

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AFAD, merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem bildirdi. Saat 11.53'te kaydedilen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedildi.

Ege Denizi'nde saat 11.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedilen deprem kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir durum aktarılmadı.

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Afad'ın, derinliğini 7 kilometre olarak ölçtüğü sarsıntı İzmir ve çevresinde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (1)

Emekli sır.17:

Satın almış olduğumuz dairelerin ve binanın YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNE ve DAİREMİZİN KAT MÜLKÜYETLİ TAPULU OLUP OLMADIĞINI kontrol etmeden satın almayın unutmayın deprem öldürmez bina öldürür, saygılarımla.

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