Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 11.53'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'in bazı ilçelerinde de hissedilen deprem kısa süreli panik nedeni olurken olumsuz bir durum aktarılmadı.

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Afad'ın, derinliğini 7 kilometre olarak ölçtüğü sarsıntı İzmir ve çevresinde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak bildirdi.