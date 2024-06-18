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Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşlarını içeriye sokmadılar

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri bu yıl geç saatlere kadar uzatılırken, önceki akşam Efes Antik Kenti'ndeki Celsus Kütüphanesi'ne girmek isteyen Türk vatandaşlar, Amerikan Wind Star Cruise Gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemek organizasyonu nedeniyle içeri alınmadı. Yuhalama ve ıslıklar eşliğinde organizasyona isyan eden Türk vatandaşların tepkisi üzerine turistler yemeği terk etti, masalar kaldırıldı ve ışıklar kapatıldı.

2024 yılı turizm sezonu kapsamında müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geç saatlere kadar uzatılırken, Efes'in saat 00.00'a kadar, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis'in ise saat 23.00'e kadar ziyarete açık olduğu ifade edilmişti.

ABD'LİLERE ÖZEL YEMEK ORGANİZASYONU

Ancak dün akşam yaşanan bir olay büyük infiale sebep oldu. Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden insanlar, Celsus Kütüphanesi'ne geldiklerinde bir barikat ile karşılaştı. Masaların kurulduğu antik kütüphanede Amerikan Wind Star Cruise Gemisi'nin ziyaretçilerine yemek organizasyonu düzenlediği anlaşıldı.

Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşlarını içeriye sokmadılar

TURİSTLER ALANI TERK ETTİ, MASALAR KALDIRILDI

Türk vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Yuhalamalar ve ıslıklar eşliğinde organizasyona isyan eden Türkler kütüphane alanına girmek istedi. Bunun üzerine yabancı turistler yemeği terk etti, organizasyon ekibi alandaki masaları kaldırdı ve kütüphanenin ışıkları da kapatıldı. Yaşananlar sosyal medyaya taşındı.

Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşlarını içeriye sokmadılar

BAKANLIKTAN SES SEDA YOK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapıldı. Efes'teki bu özel organizasyonların 2017 yılından beri devam ettiği ve belirli zamanlarda Celsus Kütüphanesi'nin organizasyon davetlilerine ayrılarak halkın ziyaretine kapatıldığı öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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