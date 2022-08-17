Bulgaristan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı! Alevler ürkütücü boyuta ulaşıyor

Bulgaristan'da başlayan orman yangını Türkiye - Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor. Bulgaristan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Saksağan Köyü'nde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

"KÖY HALKI TEDİRGİN"

"EDİRNE BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR ŞEHİR KADAR BÜYÜK BİR YANGIN"

Ekici ayrıca "Tunca Nehri olduğundan dolayı bu tarafa sıçramadı ama kara parçalarda bizim tarafa bazı dönemlerde atlama yapabiliyor. Gece olduğu için alevler net bir şekilde görülebiliyor. Neredeyse Edirne büyüklüğünde bir şehir kadar büyük bir yangın var. Bizim sınırımızda herhangi bir risk durumunda itfaiyelerimiz teyakkuz halinde bekliyor" ifadelerini kullandı.