Almanya'da iki tramvay çarpıştı: 27 yaralı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde iki tramvayın çarpışması sonucu 5'i ağır 27 kişi yaralandı. Can kaybı yaşanmazken, kazanın nedeni araştırılıyor.

Almanya'nın Düsseldorf kenti merkezinde iki tramvay çarpıştı. Acil durum yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, meydana gelen kazada 5'i ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, 28 kişinin daha tedbir amaçlı tıbbi kontrolden geçirildiği ancak bu kişilerde herhangi bir yaralanma tespit edilmediği bildirildi. Yetkililer, kazada can kaybı yaşanmadığını ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

Yolcuların büyük çoğunluğunun hasar gören araçlardan kendi imkanlarıyla çıktığı ve kurtarma operasyonuna gerek duyulmadığı belirtildi. Çarpışma nedeniyle kent merkezindeki tramvay seferlerinde aksamalar yaşanırken, acil durum ekipleri ile müfettişlerin olay yerindeki çalışmaları süresince bazı hatların güzergahları değiştirildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
