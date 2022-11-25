Duruşmaya çıplak şekilde katılan kadın hakim, apar topar görevden alındı

Kolombiya'da sosyal medya hesabından yayınladığı cinsel içerikli fotoğraflarla tanınan kadın hakim, online bir duruşmaya yatakta altı çıplak şekilde katıldığının ortaya çıkmasının ardından görevden alındı.

Kolombiya'da hakim olarak görev yapan hakim Vivian Polonia, sosyal medya hesabından yayınladığı cesur fotoğraflar nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi. Bu videoları paylaşmaktan geri durmayan Polonia son yaptığı hareketle ise bardağı iyice taşırdı.

DURUŞMAYA ÇIPLAK OLARAK KATILDI

Online duruşmaya altı çıplak şekilde katılan Vivian Polonia, elinde de sigarayla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından ise ülkenin Adalet Bakanlığı harekete geçti.

AÇIĞA ALINDI

Açılan soruşturma sonucunda 34 yaşındaki kadın hakimin görevden alınmasına karar verildi. Kararın gerekçesinde ise Polonia'nın mahkeme sırasındaki kurallara uymaması ve davaya saygı göstermemesi yazıldı.