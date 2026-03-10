Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen 'Görmedim' dedi

İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarla Orta Doğu'daki savaşın fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN "GÖRMEDİM" DEDİ

ABD ve İsrail'in İran'ın Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulu'na düzenlediği ve 168'i çocuk 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri ortaya çıkarken; ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin saldırıya ilişkin "ABD sorumluluk üstlenecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Trump görüntülere rağmen "Bunu görmedim" dedi.

"5 BİNDEN FAZLA HEDEFİ VURDUK"

Trump şu açıklamalarda bulundu: " İran'a ait 51 savaş gemisini şimdiden batırdık. ABD, İran'daki operasyonların başlangıcından bu yana 5 binden fazla hedefi vurdu. ABD'nin füze fırlatma rampalarına ve üretim tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran'ın füze kapasitesi yüzde 10'a düştü.

"PUTİN İLE GÖRÜŞME ÇOK İYİ GEÇTİ"

Putin ile görüşme çok iyi geçti. Ortadoğu'daki durumun çözüme kavuşmasında yardımcı olmak istiyor. Ukrayna'yı konuştuk."

TRUMP İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, okulun ABD tarafından vurulduğu iddialarını reddetmişti. Trump, saldırının İran'a ait hatalı mühimmat nedeniyle gerçekleştiğini öne sürmüştü. Savunma Bakanı Pete Hegseth de yaptığı açıklamada sivilleri hedef alan tarafın İran olduğunu söylemişti.

GENELKURMAY BAŞKANININ SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in daha önce yaptığı bir açıklama da tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Caine, savaşın ilk saatlerinde güney hattındaki hedeflere ABD Donanması tarafından Tomahawk füzeleriyle saldırılar düzenlendiğini belirtmişti.

OKUL SALDIRISINA TÜM DÜNYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda 165'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.