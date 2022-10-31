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Dünyanın en zehirli yılanı kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha bilinmiyor

Dünya Haberleri

Dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak bilinen Kral Kobra, İsveç'in Stockholm kentinde bulunan bir hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçtı. Isırdığı kişiyi sağ bırakmadığı bilinen kobranın zehrinin tek ısırışta kaç kişiyi öldürdüğüne ilişkin çalışmalar ise henüz netlik kazanmış değil.

Stockholm'ün Djurgarden adasındaki hayvanat bahçesinden ürkütücü bir haber geldi. Hayvanat bahçesindeki kafes içerisinde tutulan ve dünyanın en zehirli yılanlarından biri olduğu bilinen Kral Kobra, kafesinden kaçmayı başardı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından 6 saat boyunca gerçekleştirilen çalışmaların ardından ormanlık alanda bulunan ve hayvanat bahçesine getirilmeye çalışılan yılan, yeniden gözden kaybolmayı başardı ve sırra kadem bastı.

Dünyanın en zehirli yılanı kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha bilinmiyor

Dünyanın en uzunzehirli yılanı olarak bilinen Kral Kobra'nın tek ısırışta kaç kişiyi tabuta gönderdiği ise muallak. Bilim insanlarının Kral Kobra'nın zehrinin gücünü belirlemek için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Dünyanın en zehirli yılanı kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha bilinmiyor

Hayvanat bahçesinden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, yılanın çok tehlikeli olduğunu ve bölgede yaşayan insanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Altay Bozkurt:

YILANLARIN EN ASALETLISI VE EN ÜNLÜSÜ , KRAL KOBRA ! : )) GÜC OLARAK ANACONDA .

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virtueslife:

Allah ne güzelde yaratmış şu yılanın güzelliğine bakarmısın :D

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