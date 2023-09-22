Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında yer alan 'Argiope lobata' örümceği, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir vatandaş tarafından keşfedildi. Bu örümceğin daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde de görüldüğü belirtildi.

Dünyanın en zehirli örümceklerinden 'Argiope lobata' Tokat'ta da görüldü

TOKAT - Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen 'Argiope lobata' örümceği Sivas'tan sonra Tokat'ta da görüldü.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan bir vatandaş evinden çıktıktan sonra yol kenarında ki duvarda bulunan örümcek dikkatini çekti. Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde gördüğü örümceğin dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen 'Argiope lobata' olduğunu öğrendi.

'Argiope lobata' örümcek türünün daha önce Balıkesir, Gümüşhane, Eskişehir, Sivas ve Malatya gibi illerde ortaya çıktığı öğrenildi. Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olduğu bilinen bu örümceklerin güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olduğu söyleniyor.