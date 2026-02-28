Haberler

Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi binanın yakınlarına düştü

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan ve dünyanın en yüksek yapısı olarak bilinen Burj Khalifa binasının yakınlarını vurdu. Saldırı anları ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, bina yakınlarından dumanların yükseldiği görüldü.

  • İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Burj Khalifa binasının yakınlarını vurdu.
  • ABD ve İsrail, İran'a ortak saldırılar düzenledi ve başkent Tahran dahil çok sayıda kenti hedef aldı.
  • İran, İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırı başlattı ve Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurdu.

Dünya yeni güne ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başladı. İki ülke başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken; İran'da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

İRAN DÜNYANIN EN YÜKSEK YAPISININ YAKINLARINI VURDU

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık veren İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan ve dünyanın en yüksek yapısı olarak bilinen Burj Khalifa binasının yakınlarını vurdu.

O ANLAR KAMERALARDA

Saldırı anları ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, bina yakınlarından dumanların yükseldiği görüldü.

NE OLDU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

