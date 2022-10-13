Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! İlk 500'de Türkiye'den 3 okul var
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Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education, "Dünya Üniversite Sıralaması 2023" sonuçlarını açıkladı. Oxford, bu yıl da geleneği bozmayarak zirvede yer alırken, ilk 500'ün içerisinde Türkiye'den sadece 3 üniversite var.
Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), 'Dünya Üniversite Sıralaması 2023' sonuçlarını paylaştı. 7 yıldır Avrupa'nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da geleneği bozmadı. Oxford'u Harvard, Cambridge, Stanford ve Massachusetts takip etti.
TÜRKİYE'DEN 3 ÜNİVERSİTE VAR
1799 kurumun sıralandığı listede 61 üniversite ile temsil edilen Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleri oldu. Böylece Türkiye ilk 500'de 3 üniversite ile temsil edildi. Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi. 601-800 arasında ise Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı.
801-1000 arasında ise Türkiye'den şu altı üniversite bulunuyor: Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi.