Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! İlk 500'de Türkiye'den 3 okul var

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education, "Dünya Üniversite Sıralaması 2023" sonuçlarını açıkladı. Oxford, bu yıl da geleneği bozmayarak zirvede yer alırken, ilk 500'ün içerisinde Türkiye'den sadece 3 üniversite var.

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), 'Dünya Üniversite Sıralaması 2023' sonuçlarını paylaştı. 7 yıldır Avrupa'nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da geleneği bozmadı. Oxford'u Harvard, Cambridge, Stanford ve Massachusetts takip etti.

TÜRKİYE'DEN 3 ÜNİVERSİTE VAR

1799 kurumun sıralandığı listede 61 üniversite ile temsil edilen Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleri oldu. Böylece Türkiye ilk 500'de 3 üniversite ile temsil edildi. Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi. 601-800 arasında ise Türkiye'den Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı.

801-1000 arasında ise Türkiye'den şu altı üniversite bulunuyor: Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi.