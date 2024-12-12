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Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı

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2024 yılının en iyi dünya mutfakları listesi belli oldu. Kullanıcılar ve yemek uzmanları tarafından yapılan oylamalar sonucu en iyi mutfak Yunanistan olurken Türkiye 6'ncı sırada yer aldı.

Ülkelerin mutfakları ve geleneksel yemekleri üzerine araştırma yapan TasteAtlas, 2024'ün en iyi dünya mutfakları listesini oluşturdu.

TÜRKİYE 6'NCI SIRADA YER ALDI

Site kullanıcıları ve yemek uzmanlarının ülkelerde denediği yemek ve içeceklerin oylamalarını sağlayan anket sonucunda dünyanın en iyi mutfağı 4.60 puanla Yunanistan oldu. Yunanistan mutfağının en beğenilen ürünün "fıstık" olması ise tartışmaları beraberinde getirdi. Türk mutfağı ise 4.50 puanla listeye altıncı sıradan dahil oldu. Mutfağımızın en beğenilen yemeği 4.9 puanla "kahvaltı" olurken onu Samsun pidesi, Tire köfte, Antep fıstığı ve çökertme kebabı takip etti.

İşte dünyanın en iyi mutfakları listesi:

1- YUNANİSTAN MUTFAĞI: 4,60

2- İTALYA MUTFAĞI: 4,59

3- MEKSİKA MUTFAĞI: 4,52

4- İSPANYA MUTFAĞI: 4,50

5- PORTEKİZ MUTFAĞI: 4,50

6- TÜRKİYE MUTFAĞI: 4,50

7- HİNDİSTAN MUTFAĞI: 4,48

8- FRANSA MUTFAĞI: 4,48

9- JAPONYA MUTFAĞI: 4,47

10- ÇİN MUTFAĞI: 4,45

Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı

Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustapha Kose:

çin mutfağı mı ? oylama yapanların kimliği zorgulanmalı. adamlarin yedi kedi köpek böcek . nerede pislik varsa onları yiyorlar .

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiyedeki en beğenilen yemekler emekliler ve asgari ücret alanlar için sabahları çay simit, öğlen akşam bol salçalı makarna yanına bir bardak su. hatta salçayı az koysanız iyi olur bakarsınız ay sonunu getiremezsiniz ...hey gidi günler hey çook uzun yıllar önce birisi bu zalım hükümet vatandaşıma bir çay simiti bile çok görüyor diyordu şimdi millet o simidin susamını bile arar hale geldi

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Haber Yorumlarıvatandaş:

yunanlılar 500 yıl osmanlı himayesinde bizden öğrendiği yemekleri kendi kültürü olarak mı tanıtmış.

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