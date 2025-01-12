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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

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Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi belli oldu. Listenin zirvesinde ABD yer alırken onu Rusya ve Çin takip etti. Geçtiğimiz yıl sekizinci sırada yer alan Türkiye ise bu yıl listeye dokuzuncu sıradan giriş yaptı.

ABD merkezli Global Firepower'ın yayımladığı 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları listelendi. Askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60'dan fazla kriter dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin sırası dikkat çekti.

TÜRKİYE BİR BASAMAK GERİLEDİ

Listenin zirvesinde ABD yer alırken onu Rusya ve Çin takip etti. Türkiye bu yıl dünyanın en güçlü orduları listesine dokuzuncu sıradan giriş yaptı. Savunma sanayisinde yerli üretim hamleleri ve bölgesel askeri operasyonlarıyla dikkat çeken Türkiye NATO'nun en güçlü ikinci ordusu olarak öne çıktı. Türkiye 2024 yılında sekizinci sırada yer almıştı.

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

FRANSA VE ALMANYA YÜKSELDİ

Listenin ilk 10 sırasında Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve İtalya gibi askeri gücüyle öne çıkan ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler, yüksek savunma bütçeleri, teknolojik gelişmişlikleri ve güçlü askeri stratejileriyle küresel askeri dengelerde önemli roller üstleniyor. 2025 raporunda Fransa ve Almanya askeri güçlerini artırarak sıralamada yükselirken, Japonya ve İran gibi ülkelerin ise gerilediği görüldü. İsrail ise savunma kapasitesindeki gelişmelerle sıralamada yükseldi.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU

  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Rusya
  3. Çin
  4. Hindistan
  5. Güney Kore
  6. Birleşik Krallık (İngiltere)
  7. Fransa
  8. Japonya
  9. Türkiye
  10. İtalya
  11. Brezilya
  12. Pakistan
  13. Endonezya
  14. Almanya
  15. İsrail
  16. İran
  17. İspanya
  18. Avustralya
  19. Mısır
  20. Ukrayna
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıVatansever:

Dokuzuncu sırada mı…? Bence birinci sırada olan Türküler olmalı… Hiç bir millet türk ordusuna karşı mücadele edemez, çılgın bir milletiz.. Siyaset ve dinsel konularda ayrımcılığımız vardır ama söz konusu vatan olunca tek yürek oluruz..!

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Haber YorumlarıVEFA:

Tabi ki gerileriz. Hangi konuda ilerledik ki?.. Ha bir konu var yobazlık, bağnazlık, ampulcülük, makarnacılıkda, gericilikde çok ilerledik. Haksızlık etmeyelim!...

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu habere keşke toprağı bol olsun yunan galip gelseydi diyen sağ olsaydı gözleri yaşararak çok sevinirdi ayrıca Mustafa Kemalin askerlerini ordudan atmaya kalkanların sevinçleri zirve yapmıştır

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

jy vefa savas ozturk jokerallame pcleri buna sevindi

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Haber Yorumlarıemre null:

inanmayın abd daha yangını sonduremiyor nasılsın en güçlü ordu olacak hep lobi faaliyetleri reklamlar abd de iran gibi sadece konuşur yangından sonra abd yi artık çok zayıf olduğunu gördük

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Haber YorumlarıKerem penbegül:

Ulan en son sıradaki Ukrayna ikinci sıradaki Rusya’ya kök söktürüyor bu nasıl bir liste birde türk ordusu sekizinci sırada yer alıyormuş lafığüzaf

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ciddi misiniz ?..... Bu listeye inanmamızı mı bekliyorsunuz ?.... 15 AYDIR Gazze'deki İSRAİL VAHŞETİNİ kim "OTURMUŞ SEYREDİYOR" ?.... CEVAP : AKP ve "ETKİSİZ ELEMAN "RECEP".... Kim KAHRAMANCA MÜDAHALE EDİYOR ?..... Cevap : YEMEN'DEKİ HUSİLER.... 28-Ekim-2023'te, "RECEP" Türkiyedeki Müslümanları "ALDATMAK, UYUTMAK" için İsrail'e "BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" dedi... Ama aradan 15 AY geçmesine rağmen, bu "RECEP" hâlâ Gazze'nin yolunu bulamadı !!!... Onun için "güçten, kahramanlıktan" bahsetmeyin

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Haber YorumlarıMerxas:

Kürdistan bence listede ilk 10 da olmalıydı ama 24 sırada iyidir.

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Boş istatistiklik bunlar. 1. Sırada ki ABD, zamanın da Vietnam’ı bile yenemedi. Bu iş sahaya çıkınca belli olur. İş sadece Ordu da degıl halk da bitiyor. Bizim ülkemizin olası bir saldırı olursa o zengin biçleri kaçar, devlet düşmanları da sırtımızdan vurur. Burada vefa, savaş gibi biçler var adamlar her gün ABD yi destekliyor ilk sırtımızdan onlar vurur.

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Haber YorumlarıGenco:

Tarihte hangi ülke Türkiye kadar içeriden ve dışarıdan bu denli terör ve düşman illeti ile hırpalanıp zayıflatıldı da Türkiye’yi bir basamak geride bırakabilsın.. Atalarımızın buna istinaden çok güzel bir örnekle şöyle bir sözü var ; koşmakla olsa idi jet hızında rahat 100 kişiyi geçerdim… Ayrıca tüm bu yıpranmalara karşı Türkiye’nin 9. basamakta olması bile Türkiye’nin Şanlı Ordusunun gücünü ortaya koyuyor…

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