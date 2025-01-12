Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

ABD merkezli Global Firepower'ın yayımladığı 2025 yılı raporunda, dünyanın en güçlü orduları listelendi. Askeri personel sayısı, savunma bütçesi, hava ve deniz gücü, lojistik kapasite ve teknolojik üstünlük gibi 60'dan fazla kriter dikkate alınarak hazırlanan listede Türkiye'nin sırası dikkat çekti.

TÜRKİYE BİR BASAMAK GERİLEDİ

Listenin zirvesinde ABD yer alırken onu Rusya ve Çin takip etti. Türkiye bu yıl dünyanın en güçlü orduları listesine dokuzuncu sıradan giriş yaptı. Savunma sanayisinde yerli üretim hamleleri ve bölgesel askeri operasyonlarıyla dikkat çeken Türkiye NATO'nun en güçlü ikinci ordusu olarak öne çıktı. Türkiye 2024 yılında sekizinci sırada yer almıştı.

FRANSA VE ALMANYA YÜKSELDİ

Listenin ilk 10 sırasında Hindistan, Güney Kore, Birleşik Krallık, Fransa, Japonya ve İtalya gibi askeri gücüyle öne çıkan ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler, yüksek savunma bütçeleri, teknolojik gelişmişlikleri ve güçlü askeri stratejileriyle küresel askeri dengelerde önemli roller üstleniyor. 2025 raporunda Fransa ve Almanya askeri güçlerini artırarak sıralamada yükselirken, Japonya ve İran gibi ülkelerin ise gerilediği görüldü. İsrail ise savunma kapasitesindeki gelişmelerle sıralamada yükseldi.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 20 ORDUSU