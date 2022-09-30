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Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı, koca keçiyi bütün halde yutmuş

Dünya Haberleri

Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı, koca keçiyi bütün halde yutmuş

Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'daki ormanlık alanda ortaya çıktı. Keçiyi bütün olarak yuttuğu tespit edilen yılan, ağırlığı nedeniyle ilerleyemeyince kıskıvrak yakalandı.

Malezya'da yaşayan bir adam, keçilerinden birinin kaybolması üzerine ormana keçisini aramaya gitti. Arkadaşlarıyla birlikte keçisini arayan adam, 77 kilo ağırlığında olduğu belirtilen dev bir pitonla karşılaştı.

Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı, koca keçiyi bütün halde yutmuş

KARNINDAKİ ŞİŞLİĞİ GÖRÜNCE ANLADILAR

Yılanın karnının şiş olduğunu gören köylüler, keçinin nereye gittiğini çok geçmeden anladı. Karnındaki keçi nedeniyle yürümekte zorlanan yılan, içerisinde köylüler tarafından kıstırıldı.

Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı, koca keçiyi bütün halde yutmuş

İTFAİYE EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı kısa süre içerisinde kontrol altına almayı başardı. İtfaiye ekipleri, ilk kez böyle bir vaka ile karşılaştıklarını ve şaşkın olduklarını dile getirdi.

Dünyanın en büyük yılanlarından biri ormanda ortaya çıktı, koca keçiyi bütün halde yutmuş

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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