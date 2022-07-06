Dünyanın başı beladan kurtulmuyor! Şimdi de kuş gribi hortladı, öldürdüğü hayvanın fok olması ise şaşırttı - Haberler

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Dünyanın başı beladan kurtulmuyor! Şimdi de kuş gribi hortladı, öldürdüğü hayvanın fok olması ise şaşırttı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünyanın başı beladan bir türlü kurtulmuyor. Koronavirüs salgını ve maymun çiçeği derken şimdi de kuş gribi hortladı. Gribin Amerika Birleşik Devletleri'nde fokların ölümüne sebebiyet vermesi ise konuyla ilgili endişeleri biraz daha artırdı.

2020 yılının başından bu yana etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınından vaka sayıları azaldı derken, son olarak çıkan maymun çiçeği de insanlarda ciddi panik yarattı.

Bir dönem dünyanın ürktüğü hastalıklar arasında yer alan kuş gribi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde yeniden hortladı. Eyalette ölen fok balıklarından alınan numunelerden 'kuş gribi pozitif' çıkması da konuyla ilgili endişeleri biraz daha artırdı. Fokların, kuş gribini nasıl ve ne şekilde kaptığı merak konusu oldu.

ABD Tarım Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kümeslerde binlerce hayvanın telef olmasına neden olan kuş gribinin memeli hayvanlara bulaşma riskinin yüksek olduğunu, bu nedenle yaşanan durumu sürpriz olarak karşılamadıklarını ifade etti.

Dünyanın başı beladan kurtulmuyor! Şimdi de kuş gribi hortladı, öldürdüğü hayvanın fok olması ise şaşırttı

Bakanlığa bağlı uzmanlar, kuş gribinin foklara nasıl ulaştığını belirlemek ve hastalığın kaynağını tespit etmek amacıyla çalışmalara başladı. Yapılacak detaylı çalışmanın ardından kamuoyuna da bilgilendirmede bulunulacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kuş Gribi Dünya Haberler

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