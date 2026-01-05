Dünyaca ünlü şarkıcıdan Trump'ın hedefindeki Grönland'a çağrı: Bağımsızlığınızı ilan edin

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı "ulusal güvenlik" gerekçesiyle ilhak etme ve "güzellikle olmazsa zorla alma" imaları, Kuzey Avrupa'da büyük bir diplomatik kriz başlattı. Bu gerilime en dikkat çekici tepki, İzlandalı ünlü şarkıcı Björk'ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden Grönland halkına seslenen sanatçı, bölgenin karanlık sömürgecilik geçmişine dikkat çekerek bağımsızlık vaktinin geldiğini savundu.

"4 BİN 500 KIZ ÇOCUĞUNUN ELİNDEN ANNELİĞİ ALINDI"

Björk, açıklamasında Danimarka'nın 1966-1970 yılları arasında Grönlandlı kadınlara yönelik uyguladığı "Spiral Kampanyası"na değindi. Aralarında 12 yaşındaki çocukların da bulunduğu 4 bin 500'den fazla yerli kadına rızaları dışında doğum kontrol cihazı takıldığını hatırlatan sanatçı, bu trajedinin bugün hâlâ binlerce kadını çocuksuz bıraktığını vurguladı.

"KÜLÜNDEN ÇIKIP ATEŞE DÜŞMEYİN"

İzlanda'nın 1944 yılında Danimarka'dan ayrılarak kimliğini koruduğunu örnek gösteren Björk, Trump'ın ilhak planlarını "tahayyül edilemeyecek bir acımasızlık" olarak nitelendirdi. İzlandaca bir atasözü olan "Úr öskunni í eldinn" (Külünden çıkıp ateşe düşme) ifadesini kullanan sanatçı, Grönland'ın Danimarka sömürgesinden kurtulup bir başka sömürgeci gücün eline düşmemesi gerektiğini belirtti.

"BAĞIMSIZLIĞINIZI İLAN EDİN" ÇAĞRISI

Björk, "Sömürgecilik defalarca omurgamdan aşağı bir korku ürpertisi gönderdi. Sevgili Grönlandlılar: Kendi dilinizi ve kimliğinizi korumak için bağımsızlığınızı ilan edin." çağrısı yaptı.

TRUMP'IN ISRARI SÜRÜYOR

Trump yönetimi, Grönland çevresinde Rusya ve Çin gemilerinin arttığını iddia ederek, adanın ABD için "vazgeçilmez bir kale" olduğunu savunuyor. Danimarka ve Grönland hükümetleri ise ilhak taleplerini kesin bir dille reddederek "satılık değiliz" mesajı vermeye devam ediyor.