Dünyaca ünlü kadın şarkıcının sahnede bir anda pantolonu patladı, yapılan müdahale daha bomba

Şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcı Katy Perry, jürisi olduğu programda küçük bir kaza atlattı.

PANTOLONU YIRTILDI

Şarkı söylediği sırada değişik hareketler yapan ünlü şarkıcının bir anda pantolonu yırtıldı. İç çamaşırı görünen Katy Perry'e jüri arkadaşları yardım etti. Katy Perry'in pantolonunun yırtılan yeri canlı yayında bantlandı.

KONUKLAR DA KAHKAHA ATTI

Bu sırada kendilerini tutamayan konukların da kahkaha attıkları görüldü. Profesyonelliğini konuşturan Katy Perry, bir süre sonra şarkısına kaldığı yerden devam etti.

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