Dünya Türkmenleri İnsani Birliği'nin 24. Genel Kurul Toplantısı Aşkabat'ta yapıldı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Dünya Türkmenleri İnsani Birliği (DTİB) 24. Genel Kurul Toplantısı, Türkmenistan'ın bağımsızlığın 32. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirildi. Toplantıya Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı, DTİB Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve yurt dışında yaşayan Türkmenlerin temsilcileri katıldı. Birliğin bir sonraki toplantısı Eylül 2024'te Aşkabat'ta yapılacak.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Dünya Türkmenleri İnsani Birliği (DTİB) 24. Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Türkmenistan Devlet Haber Ajansının (TDH) haberine göre, DTİB'nin 24. Genel Kurul Toplantısı, ilerleyen günlerde kutlanacak olan Türkmenistan'ın bağımsızlığın 32. yıl dönümü münasebetiyle Aşkabat'ta gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı, Dünya Türkmenleri İnsani Birliği Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve yurt dışında yaşayan Türkmenlerin temsilcileri ile davetliler katıldı.

Berdimuhamedov, toplantıda, Dünya Türkmen İnsani Birliğinin, Bağımsızlık Günü'nden önce toplanmasının birkaç yıldır gelenek haline geldiğini belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türkmenler ise atalarının kutsal topraklarını ziyaret etme ve Türkmenistan'ın başarılarını tanıma fırsatı buldukları için şükranlarını dile getirdi.

Türkmen temsilcilerine "İnsanlığın Değeri" nişanı verildi

Toplantıda, birliğin çalışmalarının geliştirilmesine sürekli katkısı, Türkmen halkının ulusal kültürü, sanatı ve ülke başarılarının uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik hizmetlerinden dolayı DTİB üyeleri Mohammadi Nazarmohammad Adineh Gorban, Karayew Bobonazar ve Awezow Rejep'e "İnsanlığın Değeri" nişanı takdim edildi.

Birliğin bir sonraki toplantısının Eylül 2024'te başkent Aşkabat'ta yapılması kararlaştırıldı.

Dünya Türkmenleri İnsani Birliği, yurt dışında yaşayan Türkmenleri bir araya getirmek ve Türkmenistan'ın yurt dışında temsil edilmesi amacıyla Mayıs 1991'de kuruldu.