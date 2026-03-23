Dünya Orta Doğu'daki savaşa kilitlenmişken Trump sürpriz bir yerde ortaya çıktı

Tüm dünya nefesini tutmuş Orta Doğu'dan gelecek sıcak haberlere ve tırmanan savaş gerilimine odaklanmışken, ABD Başkanı Donald Trump'ın rotası şaşırttı. Trump, kritik gündemin ortasında, Rock 'n' Roll efsanesi Elvis Presley'in Tennessee'deki dünyaca ünlü malikanesi Graceland'i ziyaret etti.

"BEYAZ SARAY'DAN SONRA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İKİNCİ EV"

Beyaz Saray'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok ziyaret edilen ikinci evi olma unvanını taşıyan Graceland'e giden Trump, burada Elvis Presley'in mirasına övgüler yağdırdı. 3764 Elvis Presley Bulvarı adresindeki malikaneye giriş yapan Trump, efsane sanatçı için "Onu herkes seviyor" ifadesini kullandı.

KRİTİK ZİRVELERİN ARASINDA MÜZİK MOLASI

Orta Doğu'daki diplomatik trafik ve askeri hareketlilik nedeniyle küresel kamuoyu Beyaz Saray'dan gelecek stratejik hamleleri beklerken; Trump'ın Memphis'te Elvis'in eski eşi Priscilla Presley ve yetkililerle bir araya gelmesi dikkat çekti. Ziyaret sırasındaTrump, Elvis Presley'e (ölümünden sonra) bizzat takdim ettiği Başkanlık Özgürlük Madalyası'ndan bahsederek bu ödülün önemine vurgu yaptı.

Ziyaret esnasında bir yetkilinin Graceland'i "Amerika'nın en çok ziyaret edilen ikinci evi" olarak tanımlaması üzerine Trump, kendi konutu olan Beyaz Saray'ın bir numara olduğunu hatırlatarak espriyle karşılık verdi.

Bu ziyarette Elvis'in karatede siyah kuşak sahibi olduğunu öğrenince,"Onunla kavga etseydim onu ??yenebilir miydim?" diye soran Trump efsane ismin gitarının replikasını da imzaladı.

MİRASI YERİNDE İNCELEDİ

Savaş rüzgarlarının çok sert estiği bir dönemde gerçekleşen bu sembolik ziyaret, hem sosyal medyada hem de siyaset kulislerinde geniş yankı buldu. Müze olarak hizmet veren ve Rock 'n' Roll Kralı'nın tüm anılarını barındıran malikane, bu kez bir devlet başkanının ziyaretiyle dünya gündemine oturdu.