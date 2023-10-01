- Dünya Kahve Günü'nde İranlılara Türk kahvesi tanıtıldı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da 1 Ekim Dünya Kahve Günü etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programda İranlılara Türk kahvesi tanıtıldı.

Tahran Yunus Emre Enstitüsü, 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında İranlılara Türk kahvesi tanıtım programı düzenledi. İranlıların yoğun ilgi gösterdiği programda, Türk kahvesinin özelliklerinin yanı sıra Türk kültüründeki yeri ve tarihi tanıtıldı. Tahran Yunus Emre Enstitüsü çalışanı Sinan Özdemir, Türk kahvesi öğütmek ve pişirmek için kullanılan aletler ve servis unsurları hakkında bilgiler verirken, kahvenin nasıl hazırlandığını da anlattı. Türk kültüründe kahve hazırlamanın aile içi bir gelenek olduğu ve tüm aile fertlerinin katıldığı bir şenliğe dönüştüğü vurgulanan programda, sıcak kum üzerinde hazırlanan Türk kahveleri lokum eşliğinde ikram edildi.

"Türk kahvesi misafirperverliğin bir sembolü"

Programa katılan Tahran Yunus Emre Enstitüsü öğrencisi Ahmet Caferi, programdan memnun kaldığını belirterek, "Çok güzel bir programdı. Kahvenin bizim ve sizin kültürümüzde çok önemli yeri ve etkisi olduğunu biliyorum. Ben de burada öğrenciyim ve bu programa katıldım" dedi. Tahran Yunus Emre Enstitüsü Başkanı İbrahim Furkan Özdemir ise Dünya Kahve Günü kapsamında Türk kahvesini İranlılara tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, "Alışkanlıklarımız, geleneklerimiz ve göreneklerimiz kültürümüzün bir değerini ve mirasımızı oluşturuyor. Bu bağlamda kahve de Türk toplumunun en önemli içeceği. İletişimin, sosyalleşmenin ve misafirperverliğin bir anlamda sembolü" şeklinde konuştu. Dünya Kahve Günü'nde Türk kahvesini İranlılara tanıtmak istediklerini belirten Özdemir, "Geçmişten günümüze kahvenin Türk toplumundaki yerini ve tarihini anlatmaya çalıştık. Aynı zamanda Türk kahvesi nasıl yapılıyor, nasıl sunuluyor bu anlamda da uygulamalı olarak bilgiler vermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Türk kahvesi Tahran kafelerinde rağbet görüyor

Son yıllarda kahve severler için Türk kahvesi Tahran kafelerinde rağbet gören lezzetlerden biri haline geldi. İranlıların Türk tatlıları, yemekleri ve kültürüne gösterdikleri ilgi, Türk kahvesinin de yoğun ilgi görmesinin bir nedeni olarak gösterilirken, yapımının pratik olması, lezzeti ve sunumu İranlıların Türk kahvesini hızla benimsemesini sağlıyor. Özellikle kahvenin sunumunu beğenen İranlılar, kahve yapımında ve sunumunda Türk geleneğine dikkat etmeye çalışıyor.

"Türk kahvesi içmek gerçekten yorgunluğunuzu alıyor"

Başkent Tahran'da kafe işletmecisi olan Hamid Ghanbari, kafesinde en sevilen içeceklerinin Türk kahvesi olduğunu belirterek, kahvenin lezzetli ve hoş kokulu olduğunu söyledi. Ghanbari, "Kahveleri Türkiye'den getiriyoruz. Diğer birçok kafe gibi bizim kafemizde de 'Mehmet Efendi' kahveleri yoğun ilgi görüyor. Sabahın ilk saatlerinde veya yorgun olduğunuzda Türk kahvesi içmek gerçekten yorgunluğunuzu alıyor ve rahatlatıyor" şeklinde konuştu.

"Türk kahvesi lezzeti, kokusu ve sunumu ile birçok kahveden farklı"

Kafenin müşterilerinden Avesh Hamidi ise Türk kahvesi ile yeni tanıştığını ve özellikle dibek kahvesi içtiğini söyleyerek, "Ben normalde daha çok Espresso içerdim. Bu kafeye geldikten sonra bir arkadaşımın tavsiyesi ile Türk kahvesi ile tanıştım ve daha çok Türk kahvesi içmeye başladım. Türk kahvesi lezzeti, kokusu ve sunumu ile birçok kahveden farklı. En çok içtiğim diğer kahve ise dibek" dedi.