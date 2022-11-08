Dünya bu araştırmayı tartışıyor! Bilim insanları cinsel organı küçülten yiyeceklerin tam listesini verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir araştırma tartışmalara neden oldu. Ürolog Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma sonucunda hangi yiyeceklerin cinsel organı küçülttüğüne dair bir liste yayınlandı. Bazıları listeyi mantıklı bulsa da bazıları saçma olmakla eleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde üroloji doktoru olarak görev yapan Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçları, Journal of Urology'de yayınlandı. Araştırma sonuçları, tartışmaları da beraberinde getirdi.

CİNSEL ORGANI KÜÇÜLTEN YİYECEKLERİ LİSTELEDİLER

Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi. Söz konusu listede şu besinler yer aldı: Soda, şarküteri etleri, soya, şeker, alkol.

BÜYÜTEN YİYECEKLER DE SIRALANDI

Araştırmacılar, cinsel organı küçülten besinlerin yanı sıra büyüten yiyeceklere de yer verdi. Buna göre cinsel organ sağlığına iyi gelen besinler arasına şunlar yazıldı: "Karpuz, ıspanak ve diğer yapraklı yeşillikler, kahve, bitter çikolata, somon, fındık, portakal ve yaban mersini."

BAŞKA ÜLKELERDEKİ BİLİM İNSANLARINDAN DA YORUM GELDİ

ABD'de yapılan bu araştırmanın ardından Hintli, Çinli ve Avrupalı bilim insanlarından da konuya ilişkin yorumlar geldi. Bazıları araştırmayı mantıklı bulurken, bazıları da karşısında durdu. Bilindiği üzere daha önce de etin cinsel performansı olumsuz etkilediği yönünde haberler çıkmıştı.