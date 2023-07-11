Düğünü iptal eden eski nişanlısını annesinin kollarında defalarca bıçaklayarak öldürdü

Hindistan'da bir kişi, düğünü iptal eden 19 yaşındaki eski nişanlısını herkesin gözü önünde annesinin kollarında defalarca bıçaklayıp öldürdü. Korkunç olayın ardından katil tutuklandı.

Korkunç olay Hindistan'ın Gurugram şehrinde yaşandı. 23 yaşındaki erkek, düğünleri iptal edildikten bir süre sonra 19 yaşındaki eski nişanlısını halkın gözü önünde öldüresiye bıçakladı. Herkesin şahit olduğu olaydan sonra katil tutuklandı.

ANNESİNİN KOLLARINDAYKEN BIÇAKLADI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, öfkeli gencinannesiyle birlikte olan eski nişanlısına doğru yürüdüğünü gösteriyor. Annesiyle konuşan genç kıza yaklaşan eski nişanlı, bıçağı çekip kızı defalarca bıçaklıyor. Genç kız aldığı darbelerden sonra yere düşüyor. Videoda, olaya şahit olan halkın korkudan kaçmaya başladığı anlar da yer alıyor. Şok edici görüntülerde cani adamın kadının kanları içinde öylece durduğu yer alıyor.

DÜĞÜN BİRKAÇ GÜN ÖNCE İPTAL EDİLDİ

Polis, genç adamın ve genç kızın Uttar Pradesh'in Badaun bölgesinden olduğunu bildirdi. Yetkililer kadının, ev işleri yardımcısı olarak çalıştığını, ikilinin dört ay önce nişanlandığını belirtti. Polis, çiftin düğününün birkaç gün önce iptal edildiğini ve adamın bu durumdan dolayı üzgün olduğunu söyledi.