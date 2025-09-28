Haberler

Düğün günü kabusa döndü! Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü

Düğün günü kabusa döndü! Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
Düğün günü kabusa döndü! Damat dans ederken kalp krizi geçirip öldü
Mısır'da neşeyle başlayan bir düğün yerini kısa sürede çığlık ve gözyaşına bıraktı. Evliliğin heyecanını dostları ve ailesiyle paylaşan Eşret Ebu Hakam, gelinle dans ederken kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mısır'ın Asvan kentinde düzenlenen bir düğünde büyük bir trajedi yaşandı. Eşret Ebu Hakam, nişanlısıyla evlenmenin heyecanını dostları ve ailesiyle paylaşırken aniden fenalaşarak yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç damat, eşiyle dans ettiği sırada kalp krizi geçirdi. Salonda büyük panik yaşanırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Hakam kurtarılamadı.

NEŞE YERİNİ ÇIĞLIK VE GÖZYAŞINA BIRAKTI

Neşeyle başlayan düğün, bir anda çığlık ve gözyaşına dönüştü. Acı haberi duyan çok sayıda kişi sosyal medyada başsağlığı mesajlarını paylaştı.

