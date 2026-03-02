Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı

ABD ve İsrail'in başlattığı ortak saldırılarına karşı İran, füze ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarına devam ediyor.

DUBAİ VE ABU DABİ'DE PATLAMA SESLERİ

İran'ın misilleme saldırılarından nasibini alan ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Başkent Dubai'nin yanı sıra Abu Dabi'de bugün de aralıklarla güçlü patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, gökyüzünde patlamaların yaşandığı aktarıldı.

RAMAZAN TOPUNU İRAN FÜZESİ SANDILAR

Öte yandan İran füzelerinin bölge halkında ve turistlerde yarattığı korku kameraya yansıdı. Dubai'deki bir restoranda kaydedilen görüntülerde, iftar saatinde patlayan Ramazan topunu İran füzesi sanan turistlerin bir anda kaçmaya başladığı görüldü. Restoran çalışanları ise turistleri "Ramazan, Ramazan... Sorun yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: Haberler.com