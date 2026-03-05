Haberler

Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular

Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrini bir kez daha füze ve İHA'larla hedef aldı. Şehrin gökdelenlerinin hemen üzerindeki hava savunma faaliyeti dikkat çekti. O anlar kameralara yansıdı.

  • İran, Dubai'yi balistik füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldı.
  • BAE savunma sistemleri tehditlerin çoğunu havada imha etti.
  • Düşen parçalar şehirde paniğe ve bazı noktalarda maddi hasara yol açtı.

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrini çok sayıda balistik füze ve kamikaze İHA ile bir kez daha hedef aldı.

GÖKDELENLERİN YANI BAŞINDA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

Şehrin simge gökdelenlerinin üzerinde gerçekleşen hava savunma müdahaleleri, gökyüzünde büyük patlamalara neden olurken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

BAE savunma sistemleri tehditlerin büyük bölümünü havada imha etse de düşen parçalar şehirde paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre bazı noktalarda maddi hasar meydana gelirken, bölgedeki askeri hareketlilik en üst seviyeye çıkarıldı. İran tarafı, bu operasyonun bölgedeki karşı saldırılara bir misilleme olduğunu iddia ederken, Dubai'deki güvenlik önlemleri artırılmaya devam ediyor.

