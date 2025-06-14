Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın

Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
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Dubai'de 67 katlı gökdelende yangın
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Dubai Marina'daki 67 katlı Kaplan Kulesi'nde çıkan yangın sonrası 3.820 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Cuma gecesi saat 21.30'da üst katlarda başlayan yangına itfaiye ekipleri sabaha kadar müdahale etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 7 emirlikten biri olan Dubai kentinde bulunan Marina bölgesindeki 67 katlı gökdelende çıkan yangın paniğe neden oldu. "Kaplan Kulesi" ya da diğer adıyla "Marina Pinnacle" olarak bilinen binada çıkan yangında, 764 dairede yaşayan toplam 3.820 kişi tahliye edildi.

Yangın, cuma gecesi saat 21.30 sularında gökdelenin üst katlarında başladı. Alevler kısa sürede büyürken, Dubai Sivil Savunma ekipleri olay yerine sevk edildi. Dubai Medya Ofisi, cumartesi günü saat 02.26'da yaptığı açıklamada, yangına uzman ekiplerin müdahale ettiğini ve tahliye sürecinin sorunsuz tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, "764 daireden oluşan 67 katlı binadaki 3.820 kişi, herhangi bir yaralanma yaşanmadan güvenli şekilde tahliye edilmiştir" denildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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