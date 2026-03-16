Dr. Selim Sezer: Pek çok taraf Türkiye'yi bölgesel çatışmaya sürüklemek istiyor

Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Sezer, ABD-İsrail ve İran hattında tırmanan gerilimi değerlendirdi. Sezer, savaşın taraflarının farklı hedeflere sahip olduğunu vurgularken, çatışmanın uzaması halinde hem bölgesel dengelerin hem de küresel enerji piyasalarının ciddi şekilde etkilenebileceğini söyledi.

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında giderek tırmanan gerilim uluslararası kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selim Sezer, bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirerek savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken analizlerde bulundu. Sezer, savaşın aynı çatışma hattında ilerlese de ABD ile İsrail'in hedeflerinin birbirinden farklı olduğunu belirtirken, uzun süreli bir çatışma senaryosunun hem bölgesel güvenliği hem de küresel ekonomik dengeleri derinden etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin de bu gerilimden doğrudan etkilenebilecek ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

"ABD VE İSRAİL'İN HEDEFLERİ AYNI DEĞİL"

Dr. Selim Sezer'e göre ABD ile İsrail aynı cephede görünse de savaşın stratejik hedefleri konusunda önemli farklılıklar bulunuyor. Sezer, ABD'nin bölgede yaşanan çatışmayı uzun süre devam ettirmek istemediğini ve daha kontrollü bir süreç arzuladığını ifade etti. Buna karşılık İsrail'in özellikle güvenlik tehdidi olarak gördüğü unsurları tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

Sezer, İsrail'in özellikle Lübnan'daki Hizbullah varlığını ortadan kaldırma hedefiyle hareket ettiğini ve bu nedenle bölgedeki askeri operasyonların kapsamını genişletmek istediğini söyledi. Bu durumun ise çatışmanın yalnızca İran ile sınırlı kalmayıp farklı aktörleri de içine çekebilecek bir sürece dönüşme riskini artırdığını dile getirdi.

"ÇATIŞMANIN UZAMASI ENERJİ PİYASALARINI ETKİLEYEBİLİR"

Dr. Selim Sezer, savaşın uzun sürmesi halinde küresel ekonomik dengelerde de ciddi sarsıntılar yaşanabileceğine dikkat çekti. Özellikle petrol fiyatlarının bu süreçten doğrudan etkileneceğini ifade eden Sezer, enerji piyasalarında oluşabilecek dalgalanmaların dünya ekonomisi üzerinde büyük baskı yaratabileceğini belirtti.

Öte yandan Sezer, birçok uluslararası aktörün Türkiye'yi de bölgesel bir çatışma ortamına çekmek isteyebileceğini söyledi. Ancak kısa vadede Türkiye ile İran'ın doğrudan karşı karşıya gelme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurguladı. Buna rağmen bölgedeki gerilimin kolay kolay sona ermeyeceğini ifade eden Sezer, Orta Doğu'nun uzun süre devam edecek bir çatışma gündemiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Dilşad Özcan
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı

Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek

Dünya iyi haberi beklerken yaptığı açıklama endişe yarattı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyen ünlü astrologdan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı

Yaptığı paylaşım tartışma yarattı!
Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber

Orhan Gencebay'dan sevenlerini üzen haber
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Bazen kendinden bile ürküyor

Milli yıldızımızın eşinden olay itiraflar: Her akşam yatarken...