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Donald Trump'tan gelinine yeni görev

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ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump, oğlu Donald Trump Jr.'ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle'u Yunanistan Büyükelçisi olması için aday gösterdi. Guilfoyle da sosyal medyadan Trump'ın adaylığını kabul ettiğini duyurdu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yeni yönetiminde görev alacak isimleri tek tek duyurmaya başladı. Trump, Yunanistan Büyükelçiliği görevine oğlunun nişanlısı Kimberly Guilfoyle'u aday gösterdiğini duyurdu. Trump, kararını Truth Social platformunda paylaştı.

"SON DERECE NİTELİKLİ BİR ADAY"

Trump, Guilfoyle hakkında şu ifadelere yer verdi: "Kimberly uzun yıllardır yakın bir dost ve müttefik. Hukuk, medya ve siyaset alanındaki geniş deneyimi, keskin zekâsıyla birleşince, ABD'yi temsil etmek ve çıkarlarını korumak için son derece nitelikli bir adaydır"

"TRUMP'IN GÜNDEMİNİ YERİNE GETİRMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından Trump'ın adaylık teklifini kabul ettiğini duyuran Guilfoyle, şu ifadeleri kullandı:

Başkan Trump'ın Yunanistan'a büyükelçi olarak atanması yönündeki adaylığını kabul etmekten onur duyuyorum ve ABD Senatosu'nun desteğini kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Başkan Trump'ın tarihi zaferi, Amerikan halkına ve dünya çapındaki özgürlük sever müttefiklere umut ve iyimserlik getiriyor.

Amerika'nın kuruluşunu şekillendiren, Yunanistan'da doğan demokratik değerlerdi. Ve şimdi, hem yurt içinde hem yurt dışında daha iyi günler getirerek bu tarihi onurlandırma fırsatına sahibiz. Büyükelçi olarak Trump'ın gündemini yerine getirmeyi, Yunan müttefiklerimizi desteklemeyi ve yeni bir barış ve refah dönemini başlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Donald Trump'tan gelinine yeni görev
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHALİS ER:

soyunma görevi vermiş

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

trump affetmez bunu da isker..! eski kulağı kesiklerdendir..!

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

DAŞ GİBİ......

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