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Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

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ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre 2. kez başkan seçilen Donald Trump, ülkesinin seçim yenilgisinin ardından ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan isim oldu.

8 Kasım 2016'da yapılan seçimleri kazanarak 45. Amerika Birleşik Devletleri başkanı olan Donald Trump, 20 Ocak 2017 tarihinde ABD Kongresi'nde yapılan törende yemin ederek görevine başlamıştı.

20 Ocak 2021 tarihinde görevini Joe Biden'e devreden Trump, bugün ise rakibi Kamala Harris'i geçerek ABD'nin 47. başkanı oldu. Trump'ın yeniden başkan olması ise ABD tarihindeki göreve 2. kez gelen başkanları anımsattı.

Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Grover Cleveland.

İLK BAŞKAN GROVER CLEVELAND

Ancak ABD tarihinde sadece bir kişinin ikinci kez başkan olduğu ortaya çıktı. FOX News, Trump'ın 1800'lerde Grover Cleveland'dan bu yana yenilgiden sonra göreve dönen ilk başkan olduğunu duyurdu.

Konuyu mercek altına aldığımızda Grover Cleveland'ın 1885–1889 yılları arasında ABD başkanlığı yaptığı, ardından 1893–1897 yılları arasında da ikinci kez ABD başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Trump da böylece 1893'ten sonra ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan isim oldu.

Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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