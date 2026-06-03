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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump, 2026'da Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne Katılacak

ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Trump, 2026'da Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne Katılacak
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Rubio, zirvenin NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını belirtirken, daha önce Trump'ın katılım konusunda isteksiz olduğu yönündeki açıklamaları gündeme gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump'ın Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine katılacağını söyledi.

2026 NATO Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.

Marco Rubio Kongre'de yaptığı açıklamada, Temmuz ayındaki toplantı için "muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak" ifadelerini kullandı.

Rubio, "Açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler var" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 12 Nisan'da yaptığı açıklamada Trump'ın zirveye katılma konusunda "isteksiz" olduğunu söylemişti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel saygısından dolayı zirveye katılacağını düşündüğünü de eklemişti.

Trump İran savaşının başlarında Mart ayında yaptığı bir paylaşımında, NATO'yu her zaman "tek yönlü bir ilişki" olarak gördüğünü söylemiş, "Biz onları koruyoruz ama onlar bizim için hiçbir şey yapmıyor" demişti.

Haber gelişiyor...

BBC
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