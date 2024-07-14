Donald Trump'a saldırı anı kamerada
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişimi kameralara anbean yansıdı. Silahın ateşlenmesiyle birlikte Trump'ın kulağını tuttuğu, korumaların hemen çevresini sardığı görüldü.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting esnasında düzenlenen silahlı suikast girişimi kameralara yansıdı.
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Seçimlerde aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingi esnasında silahlı suikast girişimi düzenlendi. Saldırıda Trump sağ kulağından yaralanırken, korumaları etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. Trump, korumalarının eşliğinde kürsünden uzaklaştırılarak arabasına bindirildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, Trump'ın silah sesiyle birlikte kulağını tutup eğildiği görüldü. Gizli servis ajanları ve polislerden oluşan korumaların hemen Trump'a koşarak güvenliğe aldığı anlar anbean kaydedildi.