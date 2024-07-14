Üye Girişi
Haberler

Donald Trump'a saldırı anı kamerada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında düzenlenen suikast girişimi kameralara anbean yansıdı. Silahın ateşlenmesiyle birlikte Trump'ın kulağını tuttuğu, korumaların hemen çevresini sardığı görüldü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting esnasında düzenlenen silahlı suikast girişimi kameralara yansıdı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Seçimlerde aday olan eski ABD Başkanı Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingi esnasında silahlı suikast girişimi düzenlendi. Saldırıda Trump sağ kulağından yaralanırken, korumaları etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. Trump, korumalarının eşliğinde kürsünden uzaklaştırılarak arabasına bindirildi.

Donald Trump'a saldırı anı kamerada

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, Trump'ın silah sesiyle birlikte kulağını tutup eğildiği görüldü. Gizli servis ajanları ve polislerden oluşan korumaların hemen Trump'a koşarak güvenliğe aldığı anlar anbean kaydedildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Donald Trump Dünya Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500

Yorumlar (2)

İbrahim Öngel:

Yeniden başkandır Trump hayırlı olsun baba

3
1
yanıtYanıtla
Halil çağrı Çevik:

Kerananaci

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title