Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yapılan kabine toplantısından bu yana kameraların karşısına çıkmadı. Hafta sonu için de herhangi bir programının olmaması, sosyal medyada "Trump'ın sağlık sorunları mı var?" tartışmalarına yol açtı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz ay Trump'a "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu duyurdu. Bu rahatsızlığın bacak damarlarının hasar görmesi nedeniyle kanın kalbe dönüşünü zorlaştırdığı ifade edildi.

Leavitt ayrıca Trump'ın elinde görülen morlukların, "aspirin kullanımı ve sürekli el sıkışmaktan kaynaklanan doku hassasiyetinden" ileri geldiğini açıkladı. Ancak kamuoyuna yansıyan görüntülerde morlukların makyaj veya krem ile kapatılmaya çalışıldığı yorumları yapıldı.

VANCE: BAŞKANLIĞA HAZIRIM

Trump'ın sağlık durumu tartışılırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in USA Today'e yaptığı açıklama gündem oldu. Vance, olası bir görevi devralma ihtimaline ilişkin soruya "Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum" yanıtını verdi. Bu sözler, kamuoyunda Trump'ın sağlık sorunları ve olası halef tartışmalarını daha da alevlendirdi.

JD Vance - Donald Trump

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Trump'ın son günlerde ortalarda görünmemesi, ellerindeki morluklar ve bacaklarındaki şişliklere dair iddialar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kullanıcıların bir kısmı Beyaz Saray'ın sağlık sorunlarını gizlediğini savunurken, diğerleri yapılan açıklamaların yeterli olduğunu belirtti. Uzmanlar, Trump'ın önümüzdeki günlerde yeniden kamuoyu karşısına çıkmasının bu tartışmalara yanıt niteliği taşıyacağını ifade ediyor.