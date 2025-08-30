Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 gündür kameralar karşısına çıkmaması sağlık iddialarını alevlendirdi. Beyaz Saray, Trump'a "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu açıklarken, Başkan Yardımcısı JD Vance, olası bir durumda "başkanlığa hazır olduğunu" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yapılan kabine toplantısından bu yana kameraların karşısına çıkmadı. Hafta sonu için de herhangi bir programının olmaması, sosyal medyada "Trump'ın sağlık sorunları mı var?" tartışmalarına yol açtı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz ay Trump'a "kronik venöz yetmezlik" teşhisi konulduğunu duyurdu. Bu rahatsızlığın bacak damarlarının hasar görmesi nedeniyle kanın kalbe dönüşünü zorlaştırdığı ifade edildi.

Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı

Leavitt ayrıca Trump'ın elinde görülen morlukların, "aspirin kullanımı ve sürekli el sıkışmaktan kaynaklanan doku hassasiyetinden" ileri geldiğini açıkladı. Ancak kamuoyuna yansıyan görüntülerde morlukların makyaj veya krem ile kapatılmaya çalışıldığı yorumları yapıldı.

Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı

VANCE: BAŞKANLIĞA HAZIRIM

Trump'ın sağlık durumu tartışılırken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in USA Today'e yaptığı açıklama gündem oldu. Vance, olası bir görevi devralma ihtimaline ilişkin soruya "Tanrı korusun, korkunç bir trajedi yaşanırsa, son 200 gün içinde aldığım eğitimden daha iyi bir işbaşı eğitimi düşünemiyorum" yanıtını verdi. Bu sözler, kamuoyunda Trump'ın sağlık sorunları ve olası halef tartışmalarını daha da alevlendirdi.

Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktıJD Vance - Donald Trump

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Trump'ın son günlerde ortalarda görünmemesi, ellerindeki morluklar ve bacaklarındaki şişliklere dair iddialar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Kullanıcıların bir kısmı Beyaz Saray'ın sağlık sorunlarını gizlediğini savunurken, diğerleri yapılan açıklamaların yeterli olduğunu belirtti. Uzmanlar, Trump'ın önümüzdeki günlerde yeniden kamuoyu karşısına çıkmasının bu tartışmalara yanıt niteliği taşıyacağını ifade ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü! Kundakçının kimliği şoke etti

En mutlu günlerinde 25 yıllık emekleri küle döndü
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÖmer:

Filistinin ahı üzerine olsun.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Peygamberler de hastalıktan öldü. O zaman kimin ahını aldılar? Bu zihniyeti bırak. :DDDDDD :DDDDD

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Merak etmeyin. Allah böylelerine birşey yapmaz. O ancak garibanları hayatını söndürür. Katillerin, dolandırıcıların, tecavüzcülerin, yolsuzluk yapanlara güzel hayatlar verir. Onun adaleti öyle. :DDDDDD :DDDDD

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıademsakarr:

önemli olan bu dünya mı ? burda yaşarsın en fazla 100 sene diğer tarafta süresiz ömür bu dediğin bile çok büyük günah Allah sana merhamet versin

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu
Ümit Karan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden alacağı sonuçları tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.