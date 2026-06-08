Dominik Cumhuriyeti'nde motoru arızalanan jet düştü: 2 ölü

DOMİNİK Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan jetin boş araziye düştüğü ve kazada pilot ile yardımcı pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Dominik Acil Durum Operasyonları Merkezi'nin (COE) ön raporuna göre, 'N318JF' kuyruk numaralı Gulfstream GALX tipi özel jetin, La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra motoru arızalandı. Acil iniş yapmaya çalışan jet, havalimanı yakınındaki boş araziye düştü ve pilot ile yardımcı pilot yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı