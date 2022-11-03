Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğumhanedeki bebeğin yüzünü gören aile, acil olarak hastaneyi terk etti

Dünya Haberleri

Elmacık kemikleri olmayan ve çene kemiği bulunmayan Jono Lancaster adlı adam, doğduğu zaman yüzünü gören ailesinin, kendisini hastanede bırakıp eve gittiğini anlattı. Genç adamın hikayesi, öğrenenleri duygulandırdı.

İngiltere'de yaşayan Jono Lancaster adlı adamın hayat hikayesi, duyanları büyük üzüntüye uğrattı. Genç adamın anlatımına göre ailesi, doğumhanede yüzünü gördükten sonra onu terk etmeye karar verdi.

Çünkü genç adamın suratı, dünyaya gelen diğer insanlardan çok farklıydı. Elmacık kemikleri olmayan Jono Lancaster'in çenesi de gelişmemişti.Treacher Collins Sendromu denilen bir sendrom ile dünyaya gelen Jono Lancaster, tüm zorluklara rağmen bugünlere gelmeye başardı.

Doğumhanedeki bebeğin yüzünü gören aile, acil olarak hastaneyi terk etti

Jono Lancaster'ın şu anda yaptıkları da herkesin takdirini kazanıyor. Kendisi gibi insanlara destek veren bir hayır kurumu işleten genç adam, hikayesiyle de zor durumdaki insanlara ilham oluyor.

Doğumhanedeki bebeğin yüzünü gören aile, acil olarak hastaneyi terk etti

Jono Lancaster, bugüne kadar yaşadığı sorunlarla nasıl başa çıktığına ilişkin de bilgi verdi. Jono sürekli ailesinin kendisini terk etme nedenine ilişkin başka hikayeler uydurduğunu ve yüzü için terk edildiğine inanmak istemediğini aktardı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

SÜMBÜLZADE VEHBİ EFENDİ:

ASLAN KARDEŞİM SEN ÇOK YAKIŞIKLISIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜN ÖNEMİNİN OLDUĞU BU DÜNYADA İÇİNİ GÖREBİLECEK İNSANLARA DENK GELİRSİN UMARIM. EVRENE GÜZEL DİLEKLER YOLLAMAYI UNUTMAYALIM.

Cevap Yaz 2 50 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title