New York'ta rekor kar: Beş binden fazla uçuş iptal edildi

New York'ta rekor kar: Beş binden fazla uçuş iptal edildi
ABD'nin doğu yakasında hafta başından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Massachusetts ve Rhode Island'da yüksek kar miktarları kaydedildi. Kar fırtınası, birçok eyalette seyahat yasakları ve elektrik kesintilerine neden oldu. New York'ta acil durum ilan edilmişken, uçuş iptalleri 5 bini aştı.

ABD'nin doğu yakası hafta başından beri yoğun bir kar yağışına tanık oluyor.

Rhode Island ve Massachusetts'te kar yüksekliği 94 cm'i geçerken New York'taki Central Park'ta ise 48 cm'e ulaştı.

ABD'nin en küçük eyaleti Rhode Island'da bir önceki rekor 1978'de 72 cm ile kırılmıştı.

Güneyde North Carolina'dan kuzeyde Maine'e kadar pek çok eyalet bu yağıştan etkileniyor.

Kar fırtınası nedeniyle iptal edilen uçuş sayısı da 5 bini aştı.

ABD'nin köklü gazetelerinden Boston Globe, kar fırtınası nedeniyle 153 yıllık tarihinde ilk defa basılamayacağını duyurdu.

Ülkenin doğu yakasında 600 binden fazla hanenin elektriği kesildi. Bunların yarısı Massachusetts'teydi.

Can kaybı riskini azaltmak için bazı kentlerde seyahat yasağı ilan edildi.

Massachusetts Valisi Maura Healey kar nedeniyle oluşan "beyaz körlüğünün" araç kullanmayı son derece tehlikeli bir hale getirdiği uyarısında bulundu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de kentte acil durum ilan etti. Okullar 23 Şubat günü tatil edildi.

BBC
