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Doğu Perinçek, Beşar Esad ile görüşmek için Suriye'ye gidiyor

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'un "Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için rejim ve muhalifler arasında uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz" açıklamalarının ardından Suriye'deki muhalifler ayaklanmıştı. Bölgedeki gelişmeler sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak, 15 gün içerisinde Suriye'ye giderek Beşar Esad ile görüşecek.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberindeki bir heyetle Suriye'ye giderek Beşar Esad ile görüşeceğini açıkladı.

"AYRINTILI TAKVİMİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DUYURACAĞIZ"

Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek Başkanlığındaki bir heyetle, önümüzdeki 15 gün içerisinde Suriye'ye gidecek ve Sayın Beşar Esad ile görüşme yapacaktır. Ayrıntılı takvimi önümüzdeki günlerde duyuracağız" dedi.

Doğu Perinçek, Beşar Esad ile görüşmek için Suriye'ye gidiyor

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da gerçekleşen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda devam ederken Suriye ile muhaliflerin tepkisini çeken bir açıklamada bulunarak "Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için rejim ve muhalifler arasında uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Doğu Perinçek Ethem Sancak Suriye Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Nurullah Ak:

Aman Ak Parti bu adamdan uzak durmalı

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metin:

bu adam ne zaman piyasaya çıksa başımıza çorap örülüyor.

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Ahmet AKGÜL:

by kemal suriyelileri göndereceğiz diyor. gidip şimdiden görüşebilir. buna icraat diyoruz.

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