Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın: Referandumlar sonrası bazı bölgelerde çatışmalar durabilir, nükleer savaş ise tüm Dünya'da felakete yol açar

Rusya- Ukrayna Savaşı Donetsk ,Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde gerçekleşen referandumlar ile yeni bir safhaya geçti. Rusya'nın işgal ettiği yerlerdeki bu referandumlar ne anlama geliyor, savaşta bundan sonra ne olabilir ve nükleer bir savaş yaşanır mı? Bu soruları Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın'a sorduk. Açıkalın'da çok özel değerlendirmelerini Haberler.com'a yaptı.

''REFERANDUM KARARINA TÜM DÜNYA'DAN TEPKİ GELMİŞTİ''

İlk olarak Nilhan Açıkalın, ''4 bölgeden de Rusya'ya bağlanma kararı çıktı. Rusya, Kırım'daki gibi yine yasa dışı olarak topraklarını genişletti diyebilir miyiz yoksa Rusya'nın buralardan geri çekilme ihtimali var mı?'' sorusuna Rusya'nın bu bölgelerde referandum yapma kararına bütün dünyadan tepki aldığını ve referandumun sonuçları daha referandum yapılmadan belli olduğunu belirtti. Açıkalın, ''Özellikle Donetsk gibi hala çatışmaların olduğu yerde referandumun olması oldukça manidar. Donbass olarak bilinen ağırlıklı Rusların kaldığı ve Rusça konuşan Ukraynalıların yaşadığı yerler olarak biliniyor. Bu iki bölge Putin'in 24 Şubat önce bağımsız devletler olarak Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini içeriyor. 2014 yılında Kırım, Rusya tarafından ilhak edildiğinde bu iki bölgede Ukrayna'dan ayrılmak için referandum yapılmıştı. Dolayısıyla bu bölgeler Rusya'nın daha önceden ilhak ettiğini iddia ettiği yerler.

''ETNİK OLARAK RUSLARIN YAŞADIĞI YERLERDE SAVAŞ DURABİLİR''

Bundan sonra, etnik olarak Rusların yaşadığı yerlerde savaş dondurulabilir. Önceki yıllarda Kırım ve Osetya'nın ilhakından sonra Rusya, buralarda çatışmaları dondurulmuş çatışmalar kategorisine taşıdığını görüyoruz. Rusya, şimdi bu bölgelerde bunu yapma ihtimali var. Zelenskiy bu referandumları kabul etmeyeceğini ve barışı engelleyeceğini söyledi. Dolayısıyla geçtiğimiz aylardaki gibi Ukrayna, topraklarını geri almak için askeri operasyon başlatırsa çatışmalar yaşanması mümkün. Rusya perspektifinden baktığımızda topraklarını genişletti ama aynı Kırım ve Osetya'da olduğu gibi Dünya'nın hiçbir yerinde tanınmayan yerler olacak. Ukrayna'nın buraları almak için hamleleri Rusya'nın stratejini belirleyecek. Rus perspektifinden buralar Rus toprağı olduğu için Rusya burayı korumaktan geri kalmayacaktır'' dedi.

''İKİ ÜLKEDE İNSANİ VE LOJİSTİK BEDEL ÖDEDİ''

''Rusya, 4 bölgede gerçekleştirdiği referandum sonrası savaşta istediğine ulaştı mı yoksa Rusya, Kiev yönetimini indirene kadar operasyonlara devam mı edecek?'' sorusuna ilişkin ise Açıkalın, savaşın başından bu yana tartışılan en önemli konunun bu olduğunu söyleyerek, ''Putin'in savaşın hemen öncesinde tüm Dünya'ya yaptığı konuşmasında Kiev yönetiminde Neo Nazi uygulamalarını sonlandırmak gibi istekleri vardı. Rusya, ilk başlarda cephe genişletirken daha sonra Rus ağırlıklı nüfusun yaşadığı doğu Ukrayna'ya da çatışmaları yoğunlaştırdı. Nitekim Putin, bu çatışmalara özel operasyon diyor ve istediğini alana kadar devam edeceğini belirtiyor. Güvenliği sağladığı yerlerde belki askeri operasyonlara devam etmeyecektir. Ama bütüncül olarak Ukrayna'nın genelinde istediğini aldı mı gelecek günlerde göreceğiz. Savaş batı Ukrayna ve Rusya açısından beklenenden uzun sürdü. Rusya ve Ukrayna'ya insan ve lojistik kaynağından bedeli oldu. Referandum sonrasında Moskova'da imzalar atıldığında ve liderlerin açıklaması belli edecek'' ifadelerini kullandı.

''NÜKLEER SAVAŞTA TÜM DÜNYA FELAKETE SÜRÜKLENİR''

Açıkalın son olarak, nükleer savaş ihtimalini de değerlendirdi. Açıkalın,''Savaş başladıktan sonra Rusya cephesinden nükleer ile bir açıklama gelmişti. Bu nükleer silah kullanımı bizim için düşünülmeyen ve düşünülmemesi gereken bir şey. Uluslararası toplum olarak bunu düşünmemeliyiz bile. Ama böyle bir şey olursa sadece Avrupa Ukrayna Rusya değil tüm insanlık bir felakete sürüklenir. İnanıyorum en kısa süreçte türküye öncülüğünde bir barış masası kurulur'' yanıtını verdi.