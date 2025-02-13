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Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan: "ABD yakında Birleşmiş Milletler'den ayrılabilir"

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan:
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Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Özcan, ABD'nin dış politikası, Trump'ın Filistin politikasına bakışı ve İsrail ile bölgedeki gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'a konuk oldu. Programda, ABD'nin küresel politikalarına dair önemli değerlendirmelerde bulunan Özcan, Trump'ın Filistin'e yönelik tutumu, Birleşmiş Milletler ile olan ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"TRUMP, FİLİSTİN HALKINI BÖLGEDEN ÇIKARMAK İSTİYOR"

ABD'nin Filistin politikasına dair konuşan Özcan, Trump'ın Filistin halkını bölgeden çıkarmak istediğini ve dünya halkı olarak görmediğini belirtti. Trump'ın barış yanlısı bir lider imajından uzaklaştığını vurgulayan Özcan, "Trump'ın 'Barışı inşa eden lider' imajı 'Emlakçı' imajına döndü" ifadelerini kullandı.

"ABD, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN AYRILABİLİR"

ABD'nin Birleşmiş Milletler ile ilişkilerine değinen Özcan, bu süreçte Washington'un BM'den ayrılma ihtimalinin giderek arttığını belirtti. "ABD yakında Birleşmiş Milletler'den ayrılabilir" diyen Özcan, ülkenin uluslararası sistemde yalnızlaşan bir politika izlediğini ifade etti.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN IRKÇILIĞININ FARKLI VERSİYONLARINI GÖRÜYORUZ"

Küresel siyasette ırkçılığın farklı formlarının yeniden ortaya çıktığını belirten Özcan, günümüzdeki bazı politikaların İkinci Dünya Savaşı'ndaki ırkçı ideolojilere benzediğini söyledi. İsrail ile ateşkes sürecinin rafa kaldırıldığını vurgulayan Özcan, bölgede gerilimin tırmanmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Haberler.com / Musa Kara - Dünya
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