Diyarbakır'da depremden etkilenen bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Diyarbakır'daki 7 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları devam eden diğer hasarlı yapılar için de önlemler alınmaktadır.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasarlı 7 katlı bina kontrollü yıkıldı.
Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 222 Sokak'ta depremlerde ağır gören Maf 1 Apartmanı çevresinde önlem alan ekipler, binada yıkım çalışması başlattı.
Bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çakan - Dünya