Diyarbakır'da depremden etkilenen bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Diyarbakır'daki 7 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları devam eden diğer hasarlı yapılar için de önlemler alınmaktadır.