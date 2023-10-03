Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Yeryüzündeki cehalet Kur'an ile aydınlanmayı bekliyor"

TRABZON - Trabzon'da "1461 Hafız İcazet Merasimi"nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yeryüzündeki cehalet Kur'an ile aydınlanmayı bekliyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Trabzon İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "1461 Hafız İcazet Merasimi"ne katıldı. Merasimde 892'si erkek, 569'u kız öğrenci olmak üzere toplam bin 461 hafıza icazet verildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Başkan Erbaş, Müslümanların en şereflilerinin hafızlar olduğunu dile getirerek, "Ne mutlu hafızlara, dünyada bir insana bundan daha büyük bir nimet nasip olmaz" dedi.

Başkan Erbaş, dünyadaki bütün kitapların Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okunması gerektiğini belirterek, "Eğer birinizin elinde astronomi ile ilgili bir kitap varsa ya da bir makale varsa o kitabı Yasin Suresi'nde güneş ve ay ile ilgili ayetler var. Kur'an-ı Kerim'de, göklerden, yerlerden, dağlardan, bahseden ayetler var. Eğer astronomi, jeoloji, sosyoloji, yer bilimleri, gök bilimleri bunlarla ilgili okuduğunuz kitapları, makaleleri Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayayım niyetiyle okursanız nafile ibadet etmiş olursunuz" diye konuştu.

"Kur'an ile beşerin derdine derman olacağız"

Kur'an-ı Kerim'in okunma amacının anlama ve yaşama için olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "O zaman Kur'an kurslarımıza koymuş olduğumuz 'Kur'an'ı Anlamak' programına bizim daha fazla teşvik ve emek sarf etmemiz gerekiyor. Anlamadığımız takdirde o zaman Kur'an-ı Kerim'den çok fazla istifade edemeyiz. 'Beşerin derdine dermandır ancak Kur'an. Kur'ansız canavardan da beterdir insan' diyor Mehmet Akif Ersoy. Kur'an ile beşerin derdine derman olacağız. Yeryüzündeki cehalet Kur'an ile aydınlanmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.

Programa, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın, hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.