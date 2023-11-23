Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Prof. Dr. Raşit Küçük'ün anma programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Prof. Dr. Raşit Küçük'ün vefatının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı. Programda Küçük'ün hayatı ve hizmetleri anlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilahiyatçı Prof. Dr. Raşit Küçük'ün vefatının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Prof. Dr. Raşit Küçük Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, bazı insanların vefat ettikten sonra da hizmete devam ettiğini, Küçük'ün de bunlardan biri olarak hizmetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Küçük'ün, üniversitede hocası olduğunu aktaran Erbaş, hocanın öğrencilik döneminde ve sonrasında da kendilerine rehberlik ettiğini, akademik çalışmalarda da kendilerini yönlendirdiğini ifade etti.

Sakarya Üniversitesinde görev yaptığı dönemde de Küçük'ün "Sevgi Medeniyeti" kitabını öğrencilerine okuttuğunu belirten Erbaş şunları kaydetti:

"Cenab-ı Hak, hem Raşit Hoca'mıza hem daha önce rahmet-i Rahman'a kavuşan bütün hocalarımıza merhametiyle muamele eylesin inşallah. Peygamberimize komşu eylesin. Alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamber varisi olan bütün alimlerimizin yolundan gitmek de biz talebelerine nasip olsun inşallah."

Prof. Dr. Küçük'ün hayat hikayesi ve hizmetlerinin anlatıldığı belgesel gösterildi

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ayrıca eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Raşit Küçük'ün ailesi adına Prof. Dr. Suat Mertoğlu da birer konuşma yaptı.

Daha sonra Küçük'ün hayat hikayesinin ve hizmetlerinin anlatıldığı belgeselin kısa gösterimi yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, okunan hatimlerin duasını yapmasının ardından katılımcılar Prof. Dr. Raşit Küçük Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.