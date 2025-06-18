Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İnsanlığın Kur'an'a İhtiyacı Daha Fazla

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İnsanlığın Kur'an'a İhtiyacı Daha Fazla
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlık belgesi alan öğrencilerin törende yaptığı konuşmada, insanlığın Kur'an'a olan ihtiyacının gün geçtikçe arttığını vurguladı. Kur'an'ın hayatta rehber olması gerektiğini belirtti ve iyiliğe davet etme görevine işaret etti.

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bundan 14 asır önce insanlığın Kur'an'a ne kadar ihtiyacı var idiyse karanlıklardan, cehaletten aydınlığa, nura çıkmak için ne kadar ihtiyacı var idiyse bugün ondan daha fazla ihtiyacı var. O yüzden elimizde Kur'an, kalbimizde iman, insanları Kur'an'la Hakk'a davet etmek zorundayız. İyiliğe davet etmek zorundayız. Hayra çağırmak zorundayız. Kötülüklerden men etmek zorundayız. Bu vazifeyi Cenab-ı Hak bizlere verdi." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya İl Müftülüğü tarafından organize edilen bin 255 öğrencinin hafızlık belgesini aldığı Hafızlık İcazet Merasimine katıldı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlara seslendi. Erbaş, "Hadisi şerifin başında peygamber efendimiz şöyle buyurdu. Kur'an-ı hıfz edip okuyan kişi, sürekli Allah'ın şerefli melekleriyle beraberdir. Şu müjdeye bakarmısınız? Kur'an-ı hıfz edip onu okuyan tabii ki okumak, öğrenmek ezberlemek. Kuran'ı yaşamaya giden bir yoldur. Nihai hedef, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir hayattır. Çünkü Kur'an bizim hayat rehberimizdir. Kıymetli kardeşlerim, hafızlarınız ve hafızlarınızın yakınları Kur'an bizim hayat rehberimizdir. Onu hayatımıza rehber edersek, rabbimizin huzuruna, alnımız ak, yüzümüz pak olarak ulaşırız. İkra kitabek denilecek bize. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim bize kitap olarak tanıtılıyor. İşte bizim amel defterimizin adı da kitap. Cenab-ı Hak ona kitap ismini vermiş. Oku kitabını. Yani amel defterini oku. Hafızlık yapan, hafızlığa yıllarını veren kardeşlerimiz her anınız her gününüz amel defterinizde önüne çıkacak ve orada Cenab-ı Hakk'ın mükafatı ile mükafatlanacaksınız. Bu ne güzel bir müjde." diye konuştu.

'İNSANLARI KUR'AN'LA İYİLİĞE DAVET ETMEK ZORUNDAYIZ'

Ali Erbaş sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan 14 asır önce insanlığın Kur'an'a ne kadar ihtiyacı var idiyse karanlıklardan, cehaletten aydınlığa, nura çıkmak için ne kadar ihtiyacı var idiyse bugün ondan daha fazla ihtiyacı var. O yüzden elimizde Kur'an, kalbimizde iman, insanları Kur'an'la Hakk'a davet etmek zorundayız. İyiliğe davet etmek zorundayız. Hayra çağırmak zorundayız. Kötülüklerden men etmek zorundayız. Bu vazifeyi Cenab-ı Hak bizlere verdi." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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